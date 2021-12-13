المنتخب اليمني للناشئين يتوج بطلاً لغرب آسيا وينتزع الكأس من عقر السعودية المستضيفة للبطولة

المشهد اليمني الأول

توج المنتخب اليمني للناشئين بطلاً لكأس غرب آسيا للناشئين بكرة القدم 2021 بعد فوزه في النهائي على نظيره السعودية بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وحسم المنـتخب اليمني النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، وفور نهاية المباراة انطلقت الأفراح في مختلف المدن اليمنية بفوزهم باللقب.

عمت الاحتفالات الواسعة عموم محافظات الجمهورية اليمنية عقب تتويج المنتخب اليمني للناشئين بطلا لغرب آسيا بفوزه على نظيره السعودية.

وأظهرت المشاهد المختلفة مظاهر الاحتفالات بالانجاز المشهود للمنتخب الوطني عقب تغلبه على نظيره السعودي المستضيف للبطولة بوطل النسخة السابقة.