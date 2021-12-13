المشهد اليمني الأول

شهدت محافظات اليمن، مساء اليوم الإثنين، بدءاً من العاصمة صنعاء ومرورا بمأرب وعدن وتعز وحضرموت والمهرة ومختلف المحافظات اليمنية احتفالات شعبية، ابتهاجا بالإنجاز التأريخي الذي صنعه المنتخب الوطني للناشئين.

وأضاءت سماء العاصمة صنعاء، ألعاب نارية على مستوى كافة مناطق العاصمة، وفي آن واحد استمر ساعات من بعد فوز المنتخب اليمني للناشئين على نظيره السعودي.

حيث خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع، رافعين الأعلام الوطنية ومرددين الأهازيج اليمنية، وأطلقت الألعاب النارية في سماء المدن، احتفالا بالفوز والإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه منتخب الناشئين.