المشهد اليمني الأول

هنأت وزارة الداخلية اليمني المنتخب الوطني اليمني للناشئين بفوزه في نهائي كأس غرب آسيا وتتويجه بطلاً لغرب آسيا للناشئين.

ودعا مصدر أمني بوزارة الداخلية جميع المواطنين بعدم إطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفال حفاظاً على سلامة المواطنين من الرصاص الراجع.

وعمت أرجاء محافظات الجمهورية اليمنية احتفالات عارمة من أبناء الشعب اليمني احتفاءاً بانتصار المنتخب اليمني للناشئين بطلاً لبطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب السعودي بركلات الترجيح (4 /3) بعد تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

وقدم لاعبو منتخبنا الوطني للناشئين مباراة قوية وأداء جماعي جسد روح الاصرار والتحدي لتحقيق المركز الأول بعد مشوار مميز من الأداء والنتائج الايجابية.