المشهد اليمني الأول

الرئيس المشاط يهنئ المنتخب الوطني للناشئين بفوزه ببطولة غرب آسيا بهزيمة المنتخب السعودي هنأ فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تتويجه بطلاً لبطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب السعودي بركلات الترجيح (4 /3) بعد تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

حيث افتتح منتخبنا التسجيل بواسطة اللاعب محمد البرواني مطلع الشوط الثاني فيما عادل للمنتخب السعودي محمد العيسي في الوقت بدل الضائع للمباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في مدينة الدمام بالسعودية.

وقدم لاعبو منتخبنا الوطني للناشئين مباراة قوية وأداء جماعي جسد روح الاصرار والتحدي لتحقيق المركز الأول بعد مشوار مميز من الأداء والنتائج الايجابية.

وأنهى المنتخب الوطني مشواره في بطولة غرب آسيا بنجاح ، بعدما حصد أربعة إنتصارات منحته الأفضلية على المنتخبات المنافسة محققاً إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الكرة اليمنة.

واستهل ناشئو اليمن مشوارهم في البطولة بالفوز على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة تغلب منتخبنا على نظيره البحريني بخماسية نظيفة ، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما تصدر مجموعته بست نقاط.

وفي نصف نهائي البطولة حقق منتخب الناشئين فوزاً ثميناً على نظيره السوري بهدفين لهدف في مباراة قوية استمر فيها التعادل حتى الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الختامية ، دخل المنتخب الوطني للناشئين مواجهة السعودية بطموح تحقيق الفوز وإعتلاء منصة التتويج لتكلل جهود اللاعبين وتفانيهم بالنجاح وتحقيق الفوز بهدف وحصد بطولة غرب آسيا ، مهدياً الشعب اليمني فرحة التتويج بالبطولة.