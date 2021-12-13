المشهد اليمني الأول

عمت الاحتفالات الواسعة عموم محافظات الجمهورية اليمنية عقب تتويج المنتخب اليمني للناشئين بطلا لغرب آسيا بفوزه على نظيره السعودية.

وأظهرت مشاهد فيديو مظاهر الاحتفالات بالانجاز المشهود للمنتخب الوطني عقب تغلبه على نظيره السعودي المستضيف للبطولة وبطل النسخة السابقة.

وحسم المنتخب اليمني النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، وفور نهاية المباراة انطلقت الأفراح في شوارع المدن اليمنية بفوزهم باللقب.

ورصد المشهد اليمني الأول جانب من احتفالات الجمهور اليمني في أحياء من العاصمة صنعاء وميدان السبعين الذي شهد توافد الآلاف ابتهاجاً باللقب الأول في تاريخ البلاد.