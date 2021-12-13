المشهد اليمني الأول

عاجل.. العميد سريع يعلن عن حدث عسكري جديد (التفاصيل)

عاجل.. العميد سريع يعلن عن حدث عسكري جديد (التفاصيل)

عاجل.. العميد سريع يعلن عن حدث عسكري جديد (التفاصيل)

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم الإثنين،من اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي.

واكد متحدث القوات المسلحة، العميد سريع، بان الدفاعات الجوية اسقطت الطائرة التجسسية مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

مشيراً الى انه تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الوادي بمحافظة مأرب.

الطائرة الاستطلاعية المقاتلة CH-4 التابعة لسلاح الجو السعودي والتي تم إسقاطها اليوم الاثنين، في محافظة مأرب تتمتع بمواصفات نوعية، كونها تنافس في قدراتها طائرة الـ mq الأمريكية، والتي يعتمد عليها تحالف العدوان في توفير المعلومات في مختلف الجبهات وخصوصاً الحدودية منها وكذلك الرصد والاستهداف.

طائرة CH-4 بدون طيار الصينية تحظى بشهرة عالمية واسعة، وتجمع بين إمكانيات الاستطلاع والقصف، وهي أولى من نوعها التي تصدر إلى خارج الصين، ويفتخر مصنعو الطائرة CH-4 بأنها الأقوى والأروع من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية في العالم، فإن كفاءتها الشاملة أفضل من الطائرة الأمريكية من دون طيار.

يصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.

وتبلغ الكفاءة الهوائية للطائرة الصينية بدون طيار من طراز CH-4 في حالة الطواف إلى ما بين 20 و22، ويعد هذا الأكثر تقدما في العالم. فإذا كان وزن الإقلاع هو 1350 كيلوغراما والكفاءة الهوائية هي 20 فهذا يعني أن المقاومة الهوائية تعادل 62.5 كيلوغرام فقط”.

وكما تفاخر العدوان بامتلاكه هذه الطائرة التي تتمكن من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات حول قتال العدو، ومن تنفيذ عمليات عسكرية والدوريات في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.

هذا وتتمكن الطـائرة من دون طيار من طراز CH-4 من شن هجمات على أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من ارتفاع يفوق 5 آلاف كيلومتر.