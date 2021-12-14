المشهد اليمني الأول

عمت الاحتفالات الواسعة عموم محافظات الجمهورية اليمنية عقب تتويج المنتخب اليمني للناشئين بطلا لغرب آسيا بفوزه على نظيره السعودي.

وأظهرت مشاهد الفيديو احتفالات واسعة عمت أرجاء البلاد بدءأ من العاصمة صنعاء مروراً بعمران وصعدة ومأرب وتعز وذمار وعدن حتى شبوة والمهرة وحضرموت ومختلف المحافظات والمديريات، احتفالاً بالانجاز التأريخي لمشهود للمنتخب الوطني للناشئين عقب تغلبه على نظيره السعودي المستضيف للبطولة وبطل النسخة السابقة.

من عدن إلى صنعاء

وجاب عشرات الآلاف من المواطنين في مختلف المحافظات شوارع وساحات المدن، رافعين الأعلام الوطنية ومرددين الشعارات الوطنية، وأطلقت الألعاب النارية والرصاص الحي في سماء المدن، احتفالا بالفوز والإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه منتخب الناشئين.

ورصد المشهد اليمني الأول جانب من احتفالات الجمهور اليمني في محافظة عدن، وأحياء من العاصمة صنعاء وميدان السبعين، الذي شهد توافد الآلاف ابتهاجاً باللقب الأول في تاريخ البلاد.

ووتدفقت حشود جماهيرية كبيرة لمختلف الساحات والشوارع، وضجت العاصمة صنعاء بالشعارات الوطنية وبترديد تحايا لنجوم الأحمر اليمني وسط اشتعال نيران الرصاص والألعاب.

وأظهرت المقاطع والصور الحشود الغفيرة من أبناء عدن، وهم يرددون شعارات “حيو اليماني حيوه” و”بالروح بالدم نفديك يا يمن”، ابتهاجا بفوز منتخبهم الوطني للناشئين على نظيره السعودي وتتويجه ببطولة كأس غرب آسيا.

وبالتزامن احتفلت الجماهير اليمنية في بقية محافظات ومناطق البلاد، وفي دول الاغتراب، بنفس المناسبة، من خلال الخروج في مسيرات وإطلاق الألعاب النارية.

وتُوج المنتخب الوطني للناشئين، بطلاً لكأس آسيا للناشئين في نسختها الثامنة المقامة في السعودية، عقب حسمه للنهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

صنعاء تتأهب لاستقبال غير مسبوق لأبطال اليمن

أصدرت توجيهات حكومية، من العاصمة صنعاء، بالإعداد والتحضير لأكبر حفل استقبال وتكريم للمنتخب الوطني للناشئين.

وهنأ فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بمناسبة تتويجه بطلاً لبطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للمرة الأولى في تاريخه.

بدوره هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة محمد الصرمي، المنتخب والشعب اليمني بالفوز التاريخي، موضحاً أن الفرحة بين أبناء الشعب اليمني لا يمكن أن تصفها الحروف.

من جانبه هنأ عضو المكتب السياسي “محمد علي الحوثي” المنتخب بالفوز، وقال: “نبارك للمنتخب اليمني للناشئين انتصاره الرياضي وسنعمل مع الجهات والشعب اليمني على إعداد تكريم يليق بهذا الفوز الرائع في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء باذن الله”.