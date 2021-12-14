المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. اصدار تقرير هام من وزارة الداخلية اليمنية بصنعاء

ورد الآن.. اصدار تقرير هام من وزارة الداخلية اليمنية بصنعاء

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري عن الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في العاصمة والمحافظات خلال الربع الأول من العام الجاري 1443 هجرية.

وأوضح العميد العجري ان الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات حققت نجاحا ملموسا في ضبط الجريمة والحد من وقوعها، إذ تم ضبط سبعة ألف و27 (7027 ) جريمة مختلفة في العاصمة والمحافظات، خلال الفترة من 1 محرم وحتى 30 ربيع أول 1434هجرية، فيما تم احباط عدد 116 جريمة قبل وقوعها.

كما نتج عن إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات ؛الكشف عن ملابسات وغموض 231 جريمة ارتكبت في فترات سابقة وكانت لا تزال مجهولة الفاعل، وقد ألقي القبض على مرتكبيها والبالغ عددهم 335 متهما. أما في مجال إحباط مخططات العدوان، فقد تم ضبط عدد 522 عنصرا تابعاً للعدوان الأمريكي السعودي.

وفي مجال ضبط جرائم السرقة، ذكر العميد العجري ان البحث الجنائي تمكن خلال نفس الفترة ، من ضبط عدد 767 جريمة سرقة مختلفة، وبلغ عدد المضبوطين على ذمتها 900 متهما.

وخلال الفترة نفسها، ضبط البحث الجنائي 1016 جريمة سطو على الأراضي العامة والخاصة، وتم القاء القبض على مرتكبيها والبالغ عددهم 1016 منهم.

وذكر ناطق الداخلية ان الإدارة العامة للبحث الجنائي بذلت جهودا كبيرة في مكافحة جرائم المخدرات، حيث بلغ ما تم ضبطه خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري ( طن و456 كيلو جرام من الحشيش المخدر، و 15093 حبة مخدرة و 2 كجم و 20 جرام من مادة الشبو المخدرة)، وأحيلت المضبوطات مع المتهمين بحيازتها للجهات المختصة.