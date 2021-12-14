المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. وزارة الصحة تكشف عدد الضحايا راجع الرصاص الحي يوم الأمس بينهم عدة وفيات

عاجل الآن.. وزارة الصحة تكشف عدد الضحايا راجع الرصاص الحي يوم الأمس بينهم عدة وفيات

كشفت وزارة الصحة، عن عدد الضحايا والإصابات بسبب إطلاق الرصاص الحي يوم أمس.

وقال مدير مكتب وزارة الصحة بأمانة العاصمة، بلغ عدد الضحايا 129 بينهم نساء وأطفال. وأوضح أن عدد الوفيات بلغ 5وفيات.

وحسب المصدر، توزعت الإصابات 100 اصابة من أمانة العاصمة، و29 اصابة من بقية المحافظات.

وأكد المصدر الصحي، أن عدد الوفيات ماتم رصده عبر مراكز الصحة في المحافظات.

يشار الى أن هذه الإحصائيات أولية، وربما لازالت بعض الضحايا لم يكشف عنها بعد.