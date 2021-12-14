المشهد اليمني الأول

حركة انتقامية.. شاهد سر حركة اللاعب اليمني الذي قام بها بعد احرازه هدف في مرمى المنتخب السعودي

حركة انتقامية.. شاهد سر حركة اللاعب اليمني الذي قام بها بعد احرازه هدف في مرمى المنتخب السعودي

قام اللاعب رفعت سمير بعمل حركة غريبة بعد تسجيله لركلة الجزاء يوم امس بالنهائي الذي فاز فيه منتخبنا على المنتخب السعودي بنهائي كأس غرب آسيا.

وقالت مصادر، ان ياسر القحطاني قام بهذه الحركة بخليجي ٢٠ بعدن قبل ١١عام ويوم امس قام رفعت سمير بتقليده وقام بعملها في السعودية.

ويوم امس أحرز المنتخب اليمني كأس غرب آسيا عقب الفوز على المنتخب السعودي.