المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. تعرف على اخر احصائية للمبالغ الخيالية للشركات والجهات التي أعلنتها لتكريم المنتخب اليمني للناشئين ومقدار مبالغ كل جهة (تفاصيل صادمة)

كشفت مصادر مطلعة، عن إجمالي الدعم للمنتخب اليمني من الشركات والجهات المختلفة بمناسبة فوزه، والتي وصلت لأرقام فلكية.

وقالت المصادر:ان إجمالي الدعم المالي المقدم لمنتخب اليمن للناشئين يتخطى حتى الآن 100 مليون ريال لكل لاعب والأرقام بارتفاع.

واضافت: جميع الشركات والبنوك والمسؤولين الذين أعلنوا الدعم للمنتخب تخطى رقم ال١٠٠ مليون لكل لاعب حتى الآن.

واختتمت: نتمنى أن يوفي جميع من أعلن دعم المنتخب بوعده وان لاتكون مجرد دعاية.

قائمة التكريم لمنتخب الناشئين قابلة للتحديث

1. رئيس الوزراء 300 مليون لجميع اللاعبين والجهاز الاداري

2. مجموعة الخير (هايل سعيد) 10,000 دولار لكل لاعب واداري

3. مصرف الكريمي 2 مليون لكل لاعب واداري.

4. توكل كرمان 5,000 دولار وجهاز ايفون لكل لاعب واداري.

5. بنك اليمن الدولي 5,000 دولار لكل لاعب واداري.

6. رئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر 2 مليون ريال لكل لاعب واداري.

7. مجموعة باثواب الاستثمارية 2 مليون ريال لكل لاعب واداري.

8. بنك اليمن والكويت 50 مليون لجميع اللاعبين والجهاز الاداري.

9. شركة النقيب مليون ريال لكل لاعب لعب المباراة الاخيرة والهدافين وحارس المرمى 3 مليون لكل منهم.

10. البنك التجاري اليمني 20 مليون لجميع اللاعبين والجهاز الاداري.

11. شركة الصلاحي للصرافة 1000 سعودي لكل لاعب، 3,000 سعودي للمدرب ، 2,000 لكل من الحارس والهداف.

12. شركة MTN تقدم 1000 دولار لكل لاعب واداري.

13. شركة جلب للتجارة العامة 11,000,000 لجميع اللاعبين والجهاز الاداري.

14. ناصر العروي للصرافة 300 الف لكل لاعب

15. الشارقة اكسبرس 5 مليون لجميع اللاعبين والجهاز الاداري.

16. شركة البرق للصرافة 500 الف لكل لاعب سجل هدف في المنتخب السعودي

17. شركة مفتاح للصرافة 500 الف لكل لاعب يهدف في المنتخب السعودي

18. شركة المجربي 1,000 د ولار قبل المباراة النهائية لكافة اعضاء المنتخب&

1,000 سعودي جائزة لكل لاعب بعد الفوز في المباراة النهائية

19. شبكة ناصر اكسبرس 1,000 دولار لكل لاعب والجهازالاداري

20. كاك بنك ادارة عدن 30 مليون للجميع.

21. شركة الشعيبي للصرافة 500,000 لكل لاعب سجل هدف في المباراة النهائية

22. شركة داديه 2 مليون للحارس، ومليون للهداف محمد البرواني