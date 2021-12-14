المشهد اليمني الأول

رسمياً.. الإعدام قصاصا وحداً وتعزيراً بعد قطع يد ورجل المتهم وصلبه لمدة يومان بميدان السبعين (تفاصيل الإسم والجرائم المرتكبه)

ادانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء اليوم الارهابي مصطفي العصيمي بالانتماء لتنظيم القاعدة الارهابي.

وقضت المحكمة في جلستها اليوم باعدام المتهم مصطفي العصيمي قصاصا وحدا وتعزيرا وقطع يد ورجل المتهم وصلبه لمدة يومان بميدان السبعين.

وأكدت أن المجرم المدعو “مصطفى يحيى مسعد العصيمي”، مدان بجرائم اغتيالات وتفجير لصالح تنظيم القاعدة في محافظتي تعز وأبين خلال الفترة 2011- 2015م.

وأوضحت أن المجرم العصيمي اشترك خلال الفترة 2011- 2015م، في عصابة تنظيم القاعدة المسلحة للقيام بأعمال القتل والتفجير ونهب المواطنين والعاملين في الدولة ومؤسساتها وإقلاق الأمن والسكينة العامة، كما شارك في مهاجمة عدد من مأموري الضبط القضائي ورجال القوات المسلحة بقتلهم عمدا وعدوانا والشروع في قتل آخرين والتي نتج عنها مقتل 112 جنديا في أبين.

وأضافت النيابة الجزائية – أن المجرم العصيمي شارك في قتل مدير قسم الشماسي في محافظة تعز، وخطف واحتجاز آخرين إلى جانب مهاجمة وقتل اثنين من أفراد الحرس الخاص في منطقة الجحملية بتعز.