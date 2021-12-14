المشهد اليمني الأول

ودشنت مؤسسة الشهداء مشروع السلال الغذائية لكافة أسر الشهداء بكل المحافظات مع اقتراب الذكرى السنوية للشهيد.

وثمن المدير التنفيذي لمؤسسة الشهداء طه جران، الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للزكاة في مشروع السلة الغذائية بنسبة 66%، كما ثمن مساهمة هيئة الأوقاف في مشروع السلة الغذائية بنسبة 10% وكذلك التجار بنسبة 25% .

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الشهداء أن القيادة وجهت بصرف راتب ونصف لكل أسرة شهيد بالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد.

وقال جران، أن ما يتم تقديمه لأسر الشهداء ليس فضلاً منا ولا يرقى إلى مستوى العطاء الذي قدموه، وأضاف: الشهداء تركوا أمانة في أعناقنا جميعاً هي رعاية وإكرام وحماية حقوق أسرهم.

وأوضح أنه سيتم صرف السلال الغذائية عيناً في العاصمة ومحافظات ( صنعاء – صعدة – الجوف – ريمة – مأرب – البيضاء)، كما سيتم صرف السلال الغذائية نقداً في محافظات (عمران – حجة – ذمار- الحديدة – تعز- إب – المحويت – الضالع – لحج – شبوة).

ودعى جران المجلس السياسي والحكومة ألا تمر هذه الذكرى دون إنجاز التشريعات التي تلبي طموحات أسر الشهداء وفق المتاح.

على ذات السياق، علق رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان عن ذكرى الشهيد وقال: نعد أسر الشهداء أن يكونوا في طليعة اهتمام هيئة الزكاة والأولوية في كل مشاريعها بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء

وأظاف أبو نشطان، نحن وكل الجهات الحكومية معنيون أن نقوم بدورنا تجاه أسر الشهداء في رعايتهم وتعليم أبنائهم وتقديم كل الممكن لهم.

بدوره قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي: سنقوم بكل ما نستطيع تجاه أسر الشهداء، وما نقدمه هو الشيء القليل أمام تضحياتهم.

ودعى الحوثي الحكومة للقيام بالدور الممكن في توفير سبل الحياة الكريمة تغذيةً وصحة وتعليماً لأسر الشهداء، وأكد :رعاية وإكرام أسر الشهداء واجب على الدولة بكل جهاتها المتعددة ورجال المال والأعمال.