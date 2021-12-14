المشهد اليمني الأول

رسمياً.. تعرف على بعض الجوائز المالية المقدمة من اليمن فقط لفريق المنتخب الوطني للناشئين (جوائز عينية ونقدية)

أعلنت شركة يمن موبايل بتكريم لاعبي منتخب الوطني للناشئين بماسبة الفوز بكأس بطولة غرب أسيا. وأكدت الشركة أنها ستقدم لجميع لاعبي الفرق، تلفون Galaxy Note 20 إضافة الى رقم ماسي لجميع اعضاء الفريق.

على ذات السياق، أعلنت فرع شركة “ام تي ان MTN” في اليمن، انها ستقدم 1000 دولار ورقم بلاتيني لكل لاعب وفني في المنتخب اليمني للناشئين بمناسبة تحقيق الأحمر الصغير البطولة الثامنة لاتحاد غرب آسيا للناشئين بفوزه على المنتخب السعودي.

وأعلنت شركة هائل سعيد أنعم، عن 10ألف دولار لفريق المنتخب الوطني للناشئين ولكل الإداريين. بينما أعلن الكريمي عن تقديم 2مليون لكل لاعب بالفريق الوطني.

وأعلنت شركة الشارقة اكس برس للصرافة عن تقديم 500 ألف لكل لاعب، وشركة الشعبي للصرافية 500ألف لكل لاعب، وشركة البرق للصرافة 500 ألف يمني لكل لاعب، وشركة المفتاح للصرافة 500 ألف يمني لكل لاعب، محلات ناصر العروى للصرافة 300ألف لكل لاعب.

شركة علي العامري للصرافة 20ألف ريال سعودي لكل لاعب، وشركة بن عوض النقيب مليون ريال يمني لكل لاعب، ومن محلات أرض الذهب 500 ألف يمني لكل لاعب، وشركة الشواحي للصرافة500ألف لكل لاعب، و شركة سهل 200 ألف ريال يمني لكل لاعب.

وشركة الجعفري للصرافة اعلنت عن تقديم 3 مليون ريال للمنتخب الوطني للناشئين، واعلنت شركة داديه 2 مليون للحارس، ومليون للهداف محمد البرواني.

وشركة المجربي للصرافة 100دولار لكل لاعب، ومحلات الناصر للصرافة 100دولار لكل لاعب. واخرين لم يتم ذكرهم.

من جانبه أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور حسين حازب، عن تخصيص مقاعد مجانية لجميع فريق المنتخب اليمني للناشئين في الجامعات اليمنية.

وكان قد أعلن، عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد على الحوثي، عن توجيهات حكومية بالإعداد والتحضير لأكبر حفل استقبال وتكريم للمنتخب الوطني للناشئين.

وكان فاز النتخب الوطني للناشئين بكأس بطولة غرب أسيا، بوم أمس في مباراته الأخيرة مع المنتخب السعودي، الذي انتهت بركلات الترجيح بعد التعادل في الشوطين، والتي انتهت بأربعة أهداف لمنتخبنا مقابل ثلاثة للمنتخب السعودي.