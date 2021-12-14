المشهد اليمني الأول

مفاجئة غريبة.. شاهد خروج مادة الديزل من إحدى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي العامة لمدينة يمنية والمواطنون يعبئون الدباب بالديزل

في واقعة تعد من الخيال.. تفاجئ أبناء مدينة رداع بمحافظة البيضاء اليوم بخروج مادة الديزل من إحدى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي العامة للمدينة.

الأمر الذي أدئ إلى توافد المواطنين وقطع الخط العام وحضور قوات الأمن ومنع المواطنين من الاقتراب حتى معرفة حقيقة ومصدر تدفق مادة الديزل الذي ما زال مجهول حتى الآن.

لحظة خروج مادة الديزل من غرفة التفتيش الصرف الصحي