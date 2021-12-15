المشهد اليمني الأول

تدين الصين التدخلات العسكرية الهمجية للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وسوريا ودول أخرى تحت راية “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان”، وتدعو المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الأمريكي والتي راح ضحيتها مدنيون أبرياء حول العالم، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

أدلى المتحدث وانغ ون بين بهذه التصريحات يوم (الثلاثاء) في مؤتمر صحفي يومي، حينما طُلب منه التعليق على التقارير التي تفيد بأن عسكريين أمريكيين متورطين في هجوم بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل 10 مدنيين في العاصمة الأفغانية كابول، لن يعاقَبوا بأي شكل من الأشكال.

وقال وانغ: “إن القتل الوحشي للمدنيين على أيدي القوات الأمريكية في أفغانستان غير مقبول. بل إنه من غير المقبول أن تبرئ الولايات المتحدة القاتل دون عقاب لأسباب مختلفة”.

وأوضح المتحدث أنه بينما كانت الولايات المتحدة تتحدث عن “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” في ما يسمى “القمة من أجل الديمقراطية”، لم تتم استشارة الأفغان الأبرياء الذين لقوا حتفهم بنيران الجيش الأمريكي ولم يكن لدى أسرهم مكان لتقديم شكاوى، مضيفا أن هذا هو الواقع القاسي الذي جلبته “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” التي تنادي بها الولايات المتحدة.

وقال وانغ إن “العدالة ربما تكون متأخرة لكنها لن تكون غائبة”، مشددا على أن العصر الذي تصرفت فيه الولايات المتحدة بتهور حول العالم بذريعة ما يسمى “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” قد انتهى، وأن جريمة الجيش الأمريكي المتمثلة في قتل المدنيين الأبرياء في دول أخرى لن تمر دون عقاب.