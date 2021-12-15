المشهد اليمني الأول

فرانس24 تكشف حدوث فضائح من العيار الثقيل وسط الرياض وهذه ما تفعله الممثلات داخل المملكة (تفاصيل فاضحة)

سلطت فرانس 24 الاضواء على اول مهرجان سينمائي في السعودية مؤكدة بانه أُسدل الستار عليه في إطار سعي الحكومة لتلميع صورتها دولياً.

والادهى من ذلك هو ابراز الموقع الناطق باللغة الانجليزية اهم حدث في المهرجان وهو قيام الممثلون والممثلات بالسير على السجادة الحمراء بملابس السهرة البعيدة كل البعد عن العباءة السوداء التقليدية والتي تعتبر الزي الرسمي لنساء المملكة”.

وقال منتقدون إن المملكة تستخدم الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى لتبييض سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان – خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية المملكة في اسطنبول.

واضاف الموقع ان سامي خان ، مخرج سينمائي كندي رشح لجائزة الأوسكار ، لكنه كان من بين أولئك الذين طالبوا بمقاطعة المهرجان منذ إعلانه لأول مرة بيد ان آخرين في صناعة السينما ابتعدوا عن التعليق مباشرة على سجل حقوق المملكة العربية السعودية.