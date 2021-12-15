المشهد اليمني الأول

تقلصت ساحة المعارك في مدينة مأرب، الأربعاء، مع اقتراب المواجهات من حقول النفط بالتوازي مع توغل في عمق المدينة.

وأوضحت مصادر قبلية بأن المواجهات دارت خلال الساعات الأخيرة في منطقة البتر القريبة من منشأة صافر وحقول النفط بمديرية الوادي.

وكانت سلطة مرتزقة العدوان في مدينة مأرب أغلقت قبل أيام المصفاة الأهم لتمويل قوات مرتزقة العدوان في المدينة ما يشير إلى توقعها سقوط هذه المنطقة الاستراتيجية بيد قوات الجيش واللجان الشعبية.

وتزامن تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية على هذا المحور مع تقدم آخر في منطقة النقعة في محيط نقطة الفلج، المدخل الجنوبي لمدينة مأرب.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية نجحت خلال معارك الايام الأخيرة من نقل المواجهات إلى مديرية الوادي اخر حامية دفاعية عن المدينة بعد سيطرتها على جبال البلق الاستراتيجية وتأمينها.