المشهد اليمني الأول

أداء | عيسى الليث

الشعراء: بسام شانع

ضيف الله سلمان

حمزة علي

بسام شانع:

وقف شعبنا عشرين مليون محترم

مع منتخبنا أرواح واجساد وأفئدة

ندافع إذا دافع ونهجم إذا هجم

ورجله على أرجلنا ويدنا على يده

على أقدامنا راس التحالف كرة قدم

وضرباتنا في عمق الأعداء مسددة

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ضيف الله سلمان:

وفي لعبة الكورة وفي لعبة الأمم

هزمنا قوى العالم على كل الأصعدة

لنا الفوز مهما كاد الأعراب والعجم

وذا وعد ربّاني وسنة مؤكدة

ومابه قلق مادام والباري الحَكَم

ولو قد جمع سلمان ماله وعدّده

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حمزة علي:

أخذنا وسام النصر بالعزم والكرم

وكل المواقف من دمانا معمدة

لنا الفوز في كل المجالات محترم

إلى قمة القمة طرقنا معبدة

هزمنا قوى العالم ودسنا الذي ظلم

وعشنا الدهر أحرار أمة مجاهدة

زامل لنا الفوز يوتيوب