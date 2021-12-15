المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الأربعاء، 15ديسمبر 2021م، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية عن شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات في القطاع الجنوبي للعاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمني بالعاصمة، أن الطيران استهدف تبة صادق في شارع الثلاثين شمال غرب العاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان تضرر عدة منازل محيطة من موقع القصف في شارع الثلاثين بالعاصمة صنعاء.

وكان شن طيران العدو الأمريكي السعودي، فجر اليوم الأربعاء، غارتان على منطقة الحفا بمديرية السبعين.

جريمة بتعز

واستشهد مواطنان بينهم طفل وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الأربعاء، في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة تعز.

وأفادت مصادر عن ارتقاء شهيدان أحدهما طفل وإصابة ثلاثة مواطنين كحصيلة أولية جراء غارة لطيران العدوان على البرح بمديرية مقبنة غربي تعز. وأوضح أن حصيلة ضحايا الجريمة غير نهائية وقابل للزيادة، حيث لا زال العمل جاري لانتشال ضحايا الجريمة من بين الأنقاض.

وتأتي هذه الجريمة في سياق جرائم العدوان السعودي الأمريكي المتواصلة بحق الشعب اليمني طوال سبعة أعوام من العدوان الغاشم في ظل سكوت وتواطؤ أممي ودولي وغياب كامل للمنضمات التي تدعي حماية حقوق الانسان.

خروقات اتفاق السويد

وأعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط، اليوم الأربعاء، عن 190 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها 3 غارات لطيران حربي على الجبلية ومقبنة و3 غارات لطيران تجسسي على حيس.

وأكد المصدر أن بين الخروق تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الفازة والجبلية ومقبنة وحيس و45 خرقا بقصف مدفعي و118 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.