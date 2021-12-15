المشهد اليمني الأول

استشهد وأصيب 12 مواطن بينهم طفلين وإمرأة في جرائم جديدة ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في محافظات تعز والحديدة.

وأفادت مصادر محلية في تعز، عن ارتقاء شهيدان أحدهما طفل وإصابة ثلاثة مواطنين كحصيلة أولية جراء غارة لطيران تحالف العدوان على البرح بمديرية مقبنة غربي تعز.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الجريمة غير نهائية وقابل للزيادة، حيث لا زال العمل جاري لانتشال ضحايا الجريمة من بين الأنقاض.

وفي محافظة الحديدة أفادت مصادر محلية عن استشهاد طفلين وجرح ثلاثة آخرين من بينهم امرأة في منطقة المرير شرق مديرية حيس إثر استهداف طيران العدوان لمنزلهم.

كما أصيب طفلان بجروح إثر غارة لطيران العدوان على قرية المرابيد شرق مديرية الجراحي.

يشار إلى أنه استشهد مواطنان وأصيب ثالث أمس الثلاثاء، نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان شرق مديرية التحيتا.

تأتي هذا الجرائم في سياق جرائم العدوان السعودي الأمريكي المتواصلة بحق الشعب اليمني طوال سبعة أعوام من العدوان الغاشم في ظل سكوت وتواطؤ أممي ودولي وغياب كامل للمنظمات التي تدعي حماية حقوق الانسان.