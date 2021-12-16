المشهد اليمني الأول

عبّر متحدِّثُ وزارة الداخلية، العميد عبدالخالق العجري عن أسف الوزارة لسقوط ضحايا؛ بسَببِ إطلاق النار أثناء الاحتفال بفوز منتخبنا للناشئين بكأس غرب آسيا.

وقال العميد العجري، اليوم الأربعاء: إن الداخلية تمنع مظاهر الاحتفال بشكل عشوائي، وظاهرة إطلاق النار محرمة شرعاً والسلطة القضائية مطالبة بالإعلان عن قانون يجرِّمُ ذلك.

وأكّـد العجري أن الداخلية تلاحق كُـلّ من يطلق النار في الأعراس وغيرها من المناسبات، وجاهزون للتعاون مع السلطة القضائية وتكثيف الجهود للحد من هذه المظاهر السلبية.