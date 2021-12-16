المشهد اليمني الأول

أوضحت وزارة الكهرباء أن طيران العدوان استهدف بالأمس المركز الفني التابع لوزارة الكهرباء وهو المسؤول عن تدريب الكوادر الفنية المسؤولة عن نشاط الكهرباء في كل المحافظات.

وأكد وزير الكهرباء أحمد العليي أن أسلاك نقل الطاقة اُستهدفت بشكل كبير ومباشر في البيضاء ومختلف المحافظات بشكل عام.

وقال: “نبذل جهودا كبيرة لإعادة خدمة الكهرباء للمواطنين ولأكثر من 13 يوم نتنقل بين مديريات محافظة البيضاء لمتابعة مختلف الخدمات”.

وأضاف وزير الكهرباء: “نأمل الخروج بخلاصة تمكننا من إعادة الخدمات إلى البيضاء وخلال الأيام القادمة سنعيد الكهرباء إلى عدد من مديرياتها بشكل أولي”.

وبشأن ملاك المولدات التجارية قال الوزير العليي إن “هناك تجاوب لا بأس به من أصحاب المولدات الذين بدأوا تنفيذ قرار إلغاء الاشتراك الشهري”، مضيفًا “أوقفنا الكثير من المولدات التي لم يلتزم أصحابها بقرار إلغاء الاشتراك الشهري”.

وأكد أنهُ “لا مجال للتسويف في تنفيذ قرارات الدولة التي تخدم المواطن اليمني وسنعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل مخالفي قانون إلغاء الاشتراك الشهري”.