النشرة الجوية.. المركز الوطني للأرصاد يتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى

المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء باردة إلى شديدة البرودة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى عما كانت عليه خلال الأيام الماضية مع إمكانية تكون الصقيع الخفيف على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمالي إب والضالع.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وغربي محافظتي مأرب والجوف، وباردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد، والمزارعين ورعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن إلى حماية محاصيلهم وثرواتهم الحيوانية.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران: 1.2 ، ذمار : 1.7 ، صنعاء : 3.4 ، إب : 6.0 ، السدة : 7.3 ، المحويت : 8.5 ، حجة : 9.0 ، عتق : 8.8 ، سيئون 10.1 درجات مئوية.