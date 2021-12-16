كورونا يحصد أرواح أكثر من 5 ملايين و344 ألف شخص حول العالم.. منها “153 ألف وفاة في الدول العربية”

المشهد اليمني الأول

حصد فيروس كورونا حياة أكثر من 5 ملايين و 344 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى ‪272393809‬ إصابات وإجمالى الوفيات إلى ‪5344207‬ حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة ‪244718617‬ حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 822892 حالة وفاة من أصل ‪51249618‬ إصابة تليها الهند مع تسجيلها 476227 حالة وفاة من أصل ‪34718669‬ إصابات ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 617271 حالة وفاة من أصل 22201221 إصابة.

153 ألف وفاة في الدول العربية

وفقًا للإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول العربية 8.6 مليون تقريبًا، وهو ما يعادل %3 من إجمالي حالات الإصابة في العالم. وفي المقابل، بلغ إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا 153 ألف حالة وفاة، الذي يمثل حوالي %2.8 من مجموع حالات الوفيات في العالم.

احتل العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية بوجود ما يقرب من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا، وتبعه الأردن، والمغرب بمليون حالة، و951 ألف حالة على التوالي.

أما فيما يتعلق بحالات الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس، فقد احتلت تونس المرتبة الأولى أيضاً بوجود 25.4 ألف حالة وفاة. وتبعه العراق بـ 24.0 ألف حالة وفاة، ومصر بـ21.2 ألف حالة.

ومع استمرار جائحة فيروس كورونا، إليك ترتيب أعداد وفيات وإصابات “كوفيد-19” بين الدول العربية في الإنفوجرافيك المرفق.