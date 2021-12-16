المشهد اليمني الأول

أسقطت الدفاعات الجوية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، طائرة تجسسية معادية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، في أجواء محافظة مأرب، هي الرابعة من ذات النوع التي يتم إسقاطها خلال عشرة أيام، والعاشرة خلال العام 2021م.

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: تمكنت دفاعاتنا الجوية – بفضل الله – من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وأكدت العميد سريع أن قواتنا المسلحة لن تألوا جهدا في حماية الأجواء اليمنية طالما استمر العدوان والحصار.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة، الاثنين الفائت، إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع “CH4” تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة”، والطائرة CH4 هي السادسة خلال العام 2021م

وكانت قد تصدت أيضاً الدفاعات الجوية الخميس الماضي 9 ديسمبر 21، لطائرة حربية نوع F15 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمأرب وتجبرها على مغادرة الأجواء.

(سكان إيغل) الرابعة التي تهوي هذا الشهر

وتعد طائرة سكان إيغل التي تم إسقاطها اليوم هي الرابعة من ذات النوع التي تم إسقاطها من ذات النوع خلال عشرة أيام الماضية والعاشرة خلال العام 2021م.

تكلفتها 3.2 مليون دولار

وطائرة “سكان إيغل” (Scan Eagle) بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 3.2 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأمريكية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.