المشهد اليمني الأول

دشنت بمديرية بيت الفقية في محافظة الحديدة الخميس المرحلة الثانية من أعمال لجان التواصل مع المغرر بهم والتنسيق لعودتهم إلى صف الوطن .

وخلال التدشين أكد مدير المديرية حسين سهل زين، على أهمية العمل في إطار الخطة العامة، للتواصل مع أهالي واقارب المغرر بهم ، وتامين عودتهم إلى مناطقهم .

وأشار إلى الفرصة الممنوحة بموجب قرار العفو العام ، للمخدوعين مع العدوان في العودة إلى اهاليهم أمنين ، وتعاون أقاربهم في اقناعهم على اغتنامها .

حضر التدشين عدد من القيادات المحلية والتنفيذية وأعضاء اللجنة الفرعية ، والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.