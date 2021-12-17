المشهد اليمني الأول
دشنت بمديرية بيت الفقية في محافظة الحديدة الخميس المرحلة الثانية من أعمال لجان التواصل مع المغرر بهم والتنسيق لعودتهم إلى صف الوطن .
وخلال التدشين أكد مدير المديرية حسين سهل زين، على أهمية العمل في إطار الخطة العامة، للتواصل مع أهالي واقارب المغرر بهم ، وتامين عودتهم إلى مناطقهم .
وأشار إلى الفرصة الممنوحة بموجب قرار العفو العام ، للمخدوعين مع العدوان في العودة إلى اهاليهم أمنين ، وتعاون أقاربهم في اقناعهم على اغتنامها .
حضر التدشين عدد من القيادات المحلية والتنفيذية وأعضاء اللجنة الفرعية ، والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية.