المشهد اليمني الأول

شيع بصنعاء اليوم في موكب مهيب تقدّمه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي جثمان فقيد الوطن والقوات المسلحة اللواء صالح بن صالح الوهبي- قائد كتائب الوهبي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وخلال مراسيم التشييع التي حضرها رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي والنائب العام القاضي محمد الديلمي ووزراء التعليم العالي حسين حازب والإرشاد نجيب العجي والدولة نبيه أبو نشطان ومحافظا مأرب علي محمد طعيمان والمحويت حنين قطينة، أشاد المشيعون بمناقب الفقيد وأدواره ومواقفه الوطنية الشجاعة خلال مسيرة حياته.

وأشاروا إلى أن الوطن خسر برحيل اللواء الوهبي واحداً من الشخصيات الوطنية المخلصة وقائداً عسكرياً شجاعاً عرف بمواقفه وصلابته في مختلف المواقف وفي تنفيذ كافة المهام التي أسندت اليه.

وأقيمت مراسيم التشييع لجثمان الفقيد بعد الصلاة عليه في جامع الشعب بأمانة العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة اليوم، حيث سار موكب التشييع بجثمان الفقيد الذي حمل على عربة عسكرية مكشوفة تتقدمه كوكبة من قادة وضباط وافراد القوات المسلحة وحرس الشرف وسريا رمزية من طلبة الكلية الحربية فيما كانت الموسيقى العسكرية تعزف المقطوعات الجنائزية المعتادة.

وفي ختام مراسم التشييع بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى ومساعدي وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني والتكنولوجيا اللواء الركن أبو بكر الغزالي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات السياسية الاجتماعية وأهالي وأقارب الفقيد .. وقف الجميع دقيقة لقراءة الفاتحة ووداع جثمان الفقيد بالسلام الجمهوري.

وقد تم نقل جثمان الفقيد الوهبي ليتم مواراته الثرى في مسقط رأسه بمحافظة البيضاء.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.