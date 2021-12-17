المشهد اليمني الأول

زار محافظ حجة هلال الصوفي ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالملك شرف الدين أحد المجاهدين الذين رابطــوا في جبــهات الصــمود شوعي المرحبي البالغ من العمر 80 عام.

ونقل المحافظ الصوفي والقاضي شرف الدين ومعهما عضو رابطة علماء اليمن القاضي عبدالمجيد شرف الدين ومدير مديرية مبين منصور حمزة وعدد من القضاة والعلماء تحيات قـائــد الثـورة والقيادة السياسية للمـجاهد المرحبي.. وقدموا له هدية عينية.

واشاد محافظ حجة بالموقف المشرف للحاج المجاهد شوعي سالم المرحبي وحرصه على الدفـاع عن حيـاض الوطــن وأمــنه واســتقراره في مياددين الصـمــود والثــبات رغم كبر سنه.

واشار الى ان موقف الحاج المرحبي جسـدظ الهـــويــة الإيـمانية والثــقــافة القـــر آنية والشــجاعـه والـمـ.ـباددئ والقــيم النبـيلة لأحـفادد الأ نــصار.. داعياً ابناء المحافظة للحذو حذو المــجــاهد المرحبي والمساهمة في التـ.ـصـدي للعــدوان ونيل شــرف المشاركة في معـركــة الــدفــاع عن عـزة وكــرامة وســيادة وحــرية اليمن واليمنيين.

