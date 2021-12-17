المشهد اليمني الأول

يتوجه المنتخـب اليمني للناشئين بعد قليل إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس.

ويحضر المنتخـب اليمني للناشئين تلبية لدعوة الاتحاد القطري، لحضور نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر يوم غدٍ السبت.

وكان المنتخب التونسي قد تخطى نظيره المصري في النصف نهائي الأول بهدف دون مقابل، فيما تمكنت الجزائر من الصعود للمباراة النهائية بعد تخطيها قطر البلد المستضيف للبطولة في النصف النهائي الثاني بنتيجة 1/2، على أن تلتقي مصر وقطر غداً السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتأتي هذه الدعوة تكريماً للمنتخب اليمني بعد تتويجه، يوم الاثنين الماضي، بالنسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 3/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيحابي 1/1.