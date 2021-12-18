المشهد اليمني الأول

افتتح وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي اليوم معرض صور شهداء أبناء المحافظات الجنوبية، الذين ارتقت أرواحهم وهم يدافعون عن الوطن في معركته ضد تحالف العدوان ومرتزقته.

وطاف القيسي ومعه نائب وزير الإدارة المحلية مسؤول الملف الجنوبي قاسم الحمران، ومحافظو لحج أحمد جريب وحضرموت لقمان باراس، وأبين صالح الجنيدي، والمهرة القعطبي الفرجي، بما يحويه المعرض من صور لكافة الشهداء من أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة، والذين كان لهم شرف التضحية في الدفاع عن الوطن إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وأكد وزير الإدارة المحلية واحدية النضال الوطني ضد دول العدوان والاحتلال.. لافتا إلى أن أبناء الشعب اليمني قاطبة يخوضون اليوم معركة التحرر من الوصاية والهيمنة الخارجية في مختلف جبهات العزة والكرامة.

ونوه الوزير القيسي بتضحيات أبناء المحافظات الجنوبية في مواجهة تحالف العدوان ومرتزقته.. داعيا إلى الاستمرار في الصمود والنفير حتى تطهير كافة المحافظات من دنس الغزاة والمحتلين.

من جانبه أشار نائب وزير الإدارة المحلية – مسؤول الملف الجنوبي إلى دلالات إحياء الذكرى السنوية للشهيد وما يرافقها من افتتاح لمعارض صور الشهداء من مختلف محافظات اليمن ممن قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن وحدة واستقلال وسيادة اليمن.

وأكد الحمران أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يستهدف كل أبناء الشعب اليمني ولا يفرق بين طرف وآخر، ما يحتم على الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة مؤامرات الغزاة والمحتلين ودحرهم من كافة الأراضي اليمنية.

فيما أكد محافظو لحج وحضرموت وأبين والمهرة أن أبناء الشعب اليمني سيواصلون معركة التحرر من الهيمنة والوصاية حتى يتم تحقيق النصر على قوى العدوان والمرتزقة.. لافتين إلى ما تشهده المحافظات الجنوبية من حراك ثوري متصاعد ضد قوى الغزاة والمرتزقة.