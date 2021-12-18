المشهد اليمني الأول

“خاص”

واطلقت رصاصتين وسهلآ .

في ذكرىٰ اسبوع الشهيد في ” يمننا نتذكر

” أجمل الأمهات أم الشهيد” التي تستقبل شهيدها بطلقات رصاص البندقية “الجرمل ” وبعبارات الشموخ والفخر والافتخار بالاصطفاء احياء ولكن لاتشعرون فقالت أم الشهيد اجمل الامهات وهي تستقبل ابنها الشهيد :

” اهلا ياولي الله حيا الله من جاء، واهلا وسهلا ولي الله، الحمد لله الذي شرف ولدي بالشهادة “.

بعت نفسك بثمن بخس بالريال السعودي

دواعش تعز الغربية يقتلون الاسير عبد القوي الجبري حياً دفنا وذبحا والداعشي القاتل وللامعان بالتوحش التكفيري الوهابي يتواصل مع أجمل الامهات ” ام عبد القوي الجبري ”

التي قالت :”اتصل لي الداعشي وقال : ولدش ذبحناه في قرية الهاملي ذى جثته بالهاملي .

فقالت اجمل الامهات وبكل شموخ وعزة وكرامة :ما ذلحين ياولدي كُلها

احنا ادينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن هذٰك معه عشرة “10” اخوة انشاء الله يستقضوا له من كل الجبهات .

و اجمل الامهات” ام عبد القوي الجبري ” تتوجه وبكل ثقة وايمان بكلمات للخائن وتذكرةه بإن مصيره ذل وهوان وخسران قائلة له :

ماترحم إلّا انتَ الذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس .

واضافت اجمل الامهات ام الشهيد وعلى لسان الشهيد بالقول :

الشهيد دافع عن شرفه وعرضه وارضه وعن وطنه انه رفع رأسي ورأس كل يمني ”

ودارت الأيام والاسابيع وتوالت سبع سنوات عدوان والذل والهوان والخسران يخيم على مرتزقة العدوان دواعش واخوان وعملاء وخوان ومرتزقه وهاهم اليوم في جغرافيا المحافظات المحرحرة عامة و تعز الغربية خاصة بصراخ انا جاوع انا نازل يصرخون من حوادث نهب الاراضي و يندبون مصيرهم جراء جرائم القتل المجهول المعلوم بادوات العدوان المُسلحة بجرائم اغتصاب الاطفال في بيوت الله المساجد بجرائم اختطاف الفتيات من الشارع العام وتحت شمس النهار بجرائم الاعتداء على النساء في البيوت تحت جنح الليالي المُظلمه ظلام ادوات العدوان وصدقت اجمل الامهات وكذبت ادوات تحالف العدوان

زدنا قوة وثبات وانطلقوا عيالي للجبهة

الحاجة ” حمدة ” استشهد اولادها الثلاثة وزوجها الرابع بغارة للعدو الصهيوني السعودي وهم مدنيين بالطريق العام وعلى متن سيارتهم الخاصة وحينها انهمرت دموع الحاجة حمدة وباحمرار لون الدم المسفوح بطيران العدو الامريكي الانجليزي الصهيوني وبعد اربع سنوات عدوان قالت اجمل الامهات الحاجة “حمدة” :

…لا مانستسلم بعدما يضربنا

بعد ماضربنا .. مازادنا إلّا قوة وثبات وانطلقوا عيالي للجبهة واستشهد واحد منهم في جبهة الجوف والثاني عادهم ولاباقيين منطلقيين ..الله يقيهم.

مانتراجع ولاخطوة

اجمل الامهات الحاجة ” حمدة العيال ” من مديرية صراوح مأرب أم الشهداء الخمسة هم :

عبد الحميد وعياش وجمال ومبارك وعلي عبدالله راشد العيال والحاجة ” حمدة العيال” هي ايضا ام لاثنين من الجرحي المجاهدين حيث قالت :

“يضربونا الى داخل بيوتنا فتوجه اولادي للجبهة واستشهد مهن خمسة ومنهم اربعة جرحى .

واضافت الحاجة ” حمدة العيال ”

وقالت: معي” 11 ” من الابناء استشهد منهم خمسة والجرحى اربعة والبقية عادهم انشاء الله يسيروا على دربهم والله يرحمهم والحمد لله والشكر لله ياولدي …هم في طريق الحق هم في طريق الحق.

واردفت اجمل الامهات ” الحاجة حمدة العيال ” بالقول : ابنائي وبناتي انشاء الله تعالى يسيرو على دربهم وانشاء الله لا نتراجع مانتراجع ولاخطوة ..

نُذكّر ونَستذكر اجمل الامهات

‏في ذكرى اسبوع الشهيد نتذكر ام الشهداء الثلاثة خالد سالم الكعيت وسلطان سالم الكعيت وسليم سالم الكعيت ولم يبق من العائلة الكريمه سوى اخ رابع مصاب بمرض عصبي منذُ ولادته الله يشفيه وبذٰلك نتذكر ونفتخر وبذكرى اسبوع الشهيد نُذكّر بأم الشهداء الثلاثة من اولاد سالم الكعيت نُذكر بام الشهداء العجوز المؤمنةالتقية الصابرة المُحتسبة التي لا تمن ولا تستكثر

سلام الله على اجمل الامهات.

سلام الله على كل اجمل الامهات في يمننا.

سلام الله على كل الشهداء الابرار وعلى رواحهم الطاهره احياء عند ربهم يرزقون احياء ولكن لاتشعرون فرحين ومُستبشرين واللهم اجعلنا من الاحياء ولكن لاتشعرون وما بدلوا تبديلا .

العدو هو نفسه وذاته

من يقتل الشعب في يمننا هو نفسه من يقتل اهلنا في شامنا فلسطين المُحتلة

من يقصف سوريا المقاومة هو نفسه من يقصف يمن الانصار والايمان

من يحاصر شامنا لبنان المقاومة اقتصاديا وسياسيا هو نفسه من يحاصر اليمن جوا وبحر وبرا بالاقتصاد والسياسية و الوقود .

نعم العدو هو نفسه بالتؤامان الكيان الصهيوني والكيان السعودي الّذان اغتالا جغرافيا فلسطين باسرائيل وجغرافيا الحجاز بالسعودية

نعم العدو هو نفسه ببريطانيا وامريكا

نعم العدو هو نفسه بالاذناب والادوات المحلية من كل الاصناف والاشكال الخائنة لشامنا و يمننا والعميلة لتحالف الظالمين امريكا وتل ابيب والمرتزقه للريال السعودي والدولار لامريكي

فبكتْ دمعتين ووردة

ومسك الختام مع قصيدة ” اجمل الامهات ”

للشاعر الفلسطيني “محمود درويش”

اداء الفنان اللبناني الملتزم مارسيل خليفة

حيث تقول القصيدة :

أجمل الأمهات التي انتظرت إبنها…

أجمل الأمهات التي انتظرتهُ, وعادْ…

عادَ مستشهداً.

فبكتْ دمعتين ووردة

ولم تنزوِ في ثياب الحداد

لم تَنتهِ الحرب

لكنَّهُ عادَ

ذابلةٌ بندقيتُهُ

ويداهُ محايدتان….

أجمل الأمهات التي… عينها لا تنامْ

لن نتراجع عن دمه المتقدّم في الأرض

لن نتراجع عن حُبِّنا للجبال التي شربت روحه

فاكتست شجراً جارياً نحوَ صيف الحقول.

صامدون هنا, (صامدون هنا) قرب هذا الدمار العظيم,

وفي يدِنا يلمعُ الرعب, في يدِنا. في القلبِ غصنُ الوفاء النضير.

صامدون هنا, (صامدون هنا) … باتجاه الجدار الأخير

سلام الله على كل امهات شهداء الأمة الاسلامية والوطن العربي .

سلام الله على كل شهداء الامة الاسلامية والوطن العربي الذين ارتقوا شهداء وهم مجاهدين مقاوميين للعدو الخالد بالقرآن الكريم تحالف اليهود ونصارى المسيحية الصهيونية امريكا والانجليز ومن يتولهم من اعراب السعودية والامارات وقطر وعجم تأسلم اخوان تركيا اردوغان العصماني وكل الادوات الخائنة من اقصى اليمين الى اقصى رماد اليسار اللاقومي واللاتقدمي .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

18 ديسمبر 2021م