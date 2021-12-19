المشهد اليمني الأول

شهدت مديرية البريقة بمحافظة عدن، اليوم الأحد، إنهيار صخري كبير، خلف 12 ضحية من بين السكان.

وبحسب أهالي المنطقة تدحرجت صخرة من أعلى القمم الجبلية، مؤكدين أن هناك أعمال بحث عن أربعة مفقودين.

وهرع الأهالي وفرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث لانتشال الضحايا، وإغاثة المنكوبين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا إثر إنهيار صخري خلال حفر جبل بالبريقة أدت لوفاة 12 شخص.

وانهار جزء من جبل البريقة خلال عملية قضم بالبوكلينات تعرض لها، حيث تسبب الانهيار بوفاة عدد من العمال وجرح آخرين فيما لايزال آخرون تحت الأنقاض.