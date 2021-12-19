المشهد اليمني الأول

فاز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بهدفين مقابل صفر ليتوج بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد المباراة النهائية المثيرة التي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة.

رغم غيابها عن نهائي كأس العرب لكرة القدم، إلا أن فلسطين كانت حاضرة بقوة في قمة الجزائر وتونس، مساء أمس السبت بقطر والتي انتهت بتتويج “محاربي الصحراء” بمونديال العرب.

وتمكن المنتخب الجزائري من الخروج فائزا في اللقاء بهدفين نظيفين، ليتوج باللقب العربي، ويحرم تونس من إضافة لقب ثانٍ بعد غياب 59 عاما.

وكان “الفدائي”، قد ودع البطولة من دورها الأول، إلا أن علم فلسطين والكوفية كانا حاضرين في المدرجات خلال لقاء منتخبي الجزائر وتونس، إلى جانب علمي البلدين.

ولم يغب العلم الفلسطيني عن منصة التتويج بكأس العرب، حيث عمد عدد من لاعبي منتخب الجزائر إلى رفعه إلى جانب علم بلادهم.

كما لم تغب فلسطين عن تصريحات المدرب الجزائري مجيد بوقرة في تصريح صحفي عقب تتويجه مع محاربي الصحراء بـ”كأس العرب”، حيث أهدى اللقب للفلسطينيين.

وقال المدرب الشاب مجيد بوقرة: “أهنئ كل مشجعي الجزائر، وأهنئ الشعب الفلسطيني وسكان غزة”.

ورفع المنتخب الجزائري كأس العرب لأول مرة في تاريخه وحرم نظيره التونسي من إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.

واستضافت قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم بالفترة بين 30 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي و18 كانون الأول / ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.