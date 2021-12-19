المشهد اليمني الأول

تفاصيل كاملة ما حدث قبل قليل في معارك مأرب (التفاصيل بالفيديو)

تفاصيل كاملة ما حدث قبل قليل في معارك مأرب (التفاصيل بالفيديو)

تفاصيل كاملة ما حدث قبل قليل في معارك مأرب (التفاصيل بالفيديو)

أفادت مصادر قبلية فب مأرب، قبل قليل، من استهدف الطيران الحربي للجيش واللجن الشعبية مواقع مرتزقة العدوان في البلق الشرقي.

وأكد المصادر أن الطيران المروحي للجيش واللجان الشعبية استهدف مواقع مرتزقة العدوان في البلق الشرقي.

وتم تصوير فيديو لحظة استهداف الطيران المروحي لمواقع المرتزقة