المشهد اليمني الأول

باعترافها صوت وصورة.. مقطع فيديو يوضح حقيقة الإعلامية رحمة حجيرة (تفاصيل صادمة)

تطل الإعلامية المعروفة باسم “رحمة حجيرة” هذه الفترات في مقابلات خاصة مع قادة مرتزقة العدوان، في مهمة أوكلت لها لإثبات فشل حزب الإصلاح فرع الإخوان المسلمين في اليمن لصالح عائلة عفاش القاطن في المنفى.

وتحاول الإعلامية “حجيرة” فرض حالة من الإقرار في معسكر المرتزقة أن البديل هو التخلي عن حزب الإصلاح، وإسناد مهمة تحالف العدوان عبر عائلة عفاش.

وفي مقطع أعيد نشره، أظهر حقيقة انتماء الإعلامية حجيرة وهي تتحدث إلى تلفزيون أجنبي، تكشف فيه بكل وضوح إعجابها وانمائها لتنظيم القاعدة التكفيري.

ويظهر الفيديو دفاع حجيرة عن تنظيم القاعدة التكفيري، من منابر الإعلام الغربي الذي بدا مسوقاً لحجيرة، وكأن لديها حصانة سابقا ولاحقا.

يشار إلى أن حجيرة انتقلت للعمل من مدافعة ومنتمية عن تنظيم القاعدة التكفيري، إلى حزب مؤتمر عفاش، الذي كانت فيه إحدى المنتميات إلى الأمن القومي تحت قيادة “عمار عفاش” مُدمر أسلحة اليمن الإستراتيجية الجوية وبإشراف مجندات يهود صهاينة بجواز السفر الإسرائيلي.

واليوم تظهر حجيرة من منابر مؤتمر عائلة عفاش قناة اليمن اليوم نسخة القاهرة، قاهرة التطبيع مع تل أبيب وبمقابلات مشبوهة تؤسس لمرحلة قادمة ما ولمصلحة الغرب.

من الإرهاب التكفيري إلى مرحلة قادمة تعدها دوائر الإستخبارات الغربية لتفكيك وتدمير اليمن، وربما ترجح الكفة إلى العلمانيون الجدد وأتباع “ثقافة الحياة” على خطى علي البخيتي، كأدوات للخارج ضد داخل الأمة الإسلامية والوطن العربي واليمن وعلى إمتداد تاريخهم مجرد عملاء للخارج المعادي من المهد إلى اللحد.