المشهد اليمني الأول

نشرت قناة المسيرة، اليوم الأحد، خبر عاجل عن لقاء قائد الثورة بالوفود القبلية والاجتماعية القادمة من محافظات مارب وشبوة والبيضاء.

والتقى قائد الثورة

وقال قـائد الثورة، أن الزيارات واللقاءات في ظل التصدي للعدوان لها أهميتها في تعزيز الروابط بين أبناء شعبنا.

وأوضح السيد عبدالملك أن علينا مسؤولية تعزيز حالة الأخوة والتفاهم بين أبناء البلد وألا نصغي إلى دعاة الفرقة.

ولفت الى أن النظام السعودي الذي يغلق أجواء اليمن على أبنائه يفتح أجواء مكة والمدينة لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي في زيارته للإمارات.

وأكد قـائد الثورة، أن علينا مسؤولية تعزيز حالة الأخوة والتفاهم بين أبناء البلد وألا نصغي إلى دعاة الفرقة.