المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم الأحد، 19ديسمبر 2021م، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 7 غارات على العاصمة الصنعاء ولا زال التحليق مستمر.

وقال مصدر محلي بالعاصمة، أن الطيران استهدف بسبع غارات محيط جولة الجمنة شمال العاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان أن الغارات استهدفت مدرسة الحرس قرب الجمنة في خط المطار شمال العاصمة صنعاء.

خروقات مستمرة لاتفاق السويد

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الأحد، رصد 79 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق 17 طائرة حربية في أجواء حيس والفازة والجبلية، و 10 طائرات تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضا، 26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 27 قذيفة، و25 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.