المشهد اليمني الأول

تسلم عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي اليوم الاثنين سلاح ناري صناعة يمنية 100% جاءه هدية من وزارة الصناعة والتجارة.

وللمرة الاولى يظهر هذا السلاح للعلن بيد محمد علي الحوثي بعد ان جاءه هديه من قبل وزارة الصناعة والتجارة وذلك عقب فعالية للوزارة بمناسية الذكرى السنوية للشهيد.

ويعتبر هذا السلاح نسخة شبيهة بسلاح البندقية المتطورة الهجومية (ايكي 103 طويل).

(بالإنجليزية: AK-103)‏ وهي بندقية اقتحام روسيّة مشتقة من إيه كيه-47 تتميز بالإضافات التي يمكن تركيبها على السلاح مثل منظار للرؤية وقاذف قنابل.

والبندقية AK-103 هي نسخة روسية حديثة مطورة من البندقية الشهيرة أيه كيه-47.