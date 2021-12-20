المشهد اليمني الأول

تقطعت عصابة مسلحة تابعة لمرتزقة العدوان لمسافر يمني في صحراء العلمين بين مأرب والجوف وقامت بقتله.

وقالت مصادر محلية إن الشاب مازن تميم مطر الذي كان مسافر من محافظة المهرة إلى مسقط رأسه في صنعاء تعرض لتقطع من قبل مسلحين في صحراء العلمين بين مارب والجوف، حيث اطلقت العصابة الرصاص عليه لتصيبه في ظهرة.

وأشارت إلى أن الشاب فارق الحياة بعد ساعات من اسعافه إلى مستشفيات مدينة مأرب. ولفتت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مسافرون للتقطع في صحراء العلمين.

ويأتي مقتل الفتى مازن بعد أشهر من مقتل مسافرين في محافظة لحج، على أيدي قوات ما يسمى بالانتقالي.