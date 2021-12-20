المشهد اليمني الأول

افتتح وكيل محافظة حجة محمد القاضي وعضو محلي المحافظة عبده الحملي، معرض صور الشهداء بمديرية خيران المحرق.

وأشاد القاضي والحملي بالتضحيات التي يقدمها أبناء المديرية في سبيل الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره.. مؤكدين أهمية رد الوفاء لأبناء وأسر الشهداء.

وأكدا أهمية الاستفادة من الذكرى السنوية للشهيد في تعزيز عوامل الصمود ومواجهة التحديات واستذكار تضحيات الشهداء وبطولاتهم في ميادين الصمود والاستمرار في التحشيد ورفد الجبهات.

عقب ذلك زار وكيل المحافظة وعضو محلي المحافظة وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي روضة الشهداء بالمديرية وقرأوا الفاتحة على أرواحهم. إلى ذلك افتتح مدير مديرية الشغادرة مهيوب سراع، معرضا لصور الشهداء بالمديرية.