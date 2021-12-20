جريمة جديدة وتضامن عنصري او شيء آخر.. اين اصحاب كلنا الاغبري وكلنا انتصار الحمادي وكلنا بيت الثقافة من جريمة قتل مازن فليته !؟

المشهد اليمني الأول

تضامن عنصري او شيء آخر.. اين اصحاب كلنا الاغبري وكلنا انتصار الحمادي وكلنا بيت الثقافة من جريمة قتل مازن فليته !؟

الفتى مازن فليته من محافظة حجة وبعمر الزهور المُتفتحه تم قتله وبدم بارد يوم امس الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021م على يد عصابة مسلحة في مناطق سيطرة شرعية الحزمي والخوداني وجميح المدعومه من تحالف العدوان السعودي والاماراتي في منطقة صحراء الجوف.

وهو في طريق عودته من المهرة الى صنعاء حاول مازن الهرب مع صديق له بسيارتهم ولكن العصابة باشارت بأطلاق الرصاص وأصيب جراء إطلاق النار الفتي مازن في الظهر مما أدى إلى خروج الطلقة من الصدر وحاول صديقه الذي كان معه في السيارة إسعافه الى مستشفى في مارب وإنقاذ حياته لكنه فارق الحياة.

وامام هذا الاجرام المتوحش، لم ولا ولن نرى ونسمع ونشاهد زخم التعاطف مع مظلومية الشهيد مازن فليته من اصحاب كلنا الاغبري من بتوع كلنا عارضة الازياء انتصار الحمادي من جماعات حقوق الانسان ناشطين وناشطات من مثقفي بيت الثقافة والسفارات والمجتمع المدني والتنمية المستدامة *والديمكراضية*.

من النائب حاشد والقطران وخالد الرويشان وعبدة بشر ومن جماعات شتات فنادق كرمان ومعمر صافيناز والخوداني وجميح الانجليزي وقناة الحدث العبرية والجزيرة والجزيرة مباشر وووووووالخ الخ الخ.

ولماذا ياترى يتفاعل القوم مع حوادث هي جنائية في صنعاء والغرماء لاحقا ياخذون العقاب المناسب أتحدث عن القوم الساكنين في صنعاء فقط لا غير؟ ولماذا القوم بصمت القبور تجاة حوادث الاجرام المتوحش في المحافظات المُحتلة بالسفير السعودي والضابط الاماراتي ؟

أهي عنصرية مناطقية مذهبية سياسية!! أهي عنصرية الالقاب !؟ او شيئ آخر ؟

وماهو الشيئ الآخر؟

الشيئ الآخر كنترول بالتحكم والسيطرة عن بعد من تل ابيب لندن واشنطن لتحريك ارخص مرتزقة بالعالم!! تبعا لاهداف صفقة عار القرن الصهيونية باستهداف الشرفاء والتغاضي عن افعال الخونة والخوان. أليس كذٰلك؟



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ابو جميل انعم العبسي

فجر يوم الاثنين

20 ديسمبر 2021م