المشهد اليمني الأول

كشف كمال الجندوبي رئيس البعثة الدولية للتحقيق في جرائم باليمن ان السعودية اخترقت هاتفه بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وأوضح الجندوبي انه تم “الاتصال به وإعلامه بوجود شكوك حول استهداف هاتفه والتقارير أثبت ذلك، كما تم اعلامه بأن المملكة العربية السعودية هي من تقف وراء ذلك”.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن خبراء في منظمة العفو الدولية و Citizen Lab في جامعة تورنتو، اكتشفو أن هاتف كمال الجندوبي. تونسي شغل منصب رئيس مجموعة الخبراء البارزين في اليمن المنحلة الآن (GEE) – وهي لجنة مكلفة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة – تم استهدافه في أغسطس 2019 ، وفقًا لتحليل هاتفه المحمول.

وبحسب التحقيق، فإن الاستهداف حدث قبل أسابيع فقط من إصدار الجندوبي وفريق الخبراء التابع له تقريرًا دامغًا. خلص إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن. قد ارتكب “انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”. يمكن أن تؤدي إلى “مسؤولية جنائية عن” جرائم حرب”.

ويظهر رقم الهاتف المحمول الخاص بالجندوبي أيضًا على قاعدة بيانات مسربة في قلب مشروع بيغاسوس ، وهو تحقيق في NSO من قبل صحيفة الغارديان ووسائل إعلامية أخرى. تم تنسيقه من قبل Forbidden Stories، وهي مجموعة إعلامية فرنسية غير هادفة للربح.

وتضمنت القائمة المسربة أعدادًا من الأفراد الذين يُعتقد أنه تم اختيارهم كأهداف مراقبة محتملة من قبل عملاء حكومة NSO. وتشير البيانات إلى أنه تم اختيار الجندوبي كهدف محتمل للمراقبة من قبل المملكة العربية السعودية ، والتي كانت عميلًا قديمًا لـ NSO قبل أن يتم إسقاطها في وقت سابق من هذا العام بعد مزاعم بأنها أساءت استخدام أداة المراقبة.