المشهد اليمني الأول

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية عبد المحسن طاووس أنه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على تخصيص مليون وخمسمائة ألف دولار كمساعدة عاجلة للإسراع في نزع الألغام.

وفي مداخلة له مع قناة المسيرة، اليوم الاثنين قال طاووس: “نأمل خلال الأيام القادمة أن نتفق مع الأمم المتحدة على تحديد الأولويات بما من شأنه الإسراع بنزع الألغام”.

وأضاف أن هناك معوقات كثيرة لعملية نزع الألغام تتمثل في عدم وجود أجهزة وحتى كلاب كاشفة، مشيرا إلى أن هناك شهداء من الفرق الميدانية بسبب رداءة الأجهزة.

ونوه إلى أن التقرير الذي رفع من المركز الوطني لنزع الألغام لم يعمل به حتى اللحظة من قبل الأمم المتحدة، معربا عن تفاؤله بأن تفي الأمم المتحدة بوعودها وأن يجتمع المندوبون من UNDP مع الفريق الوطني لنزع الألغام.