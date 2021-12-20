المشهد اليمني الأول

أقيمت في محافظة إب اليوم، وقفة لأحفاد بلال في إطار التحشيد لرفد الجبهات وإحياء الذكرى السنوية للشهيد.

وخلال الوقفة التي سيرت خلالها قافلة غذائية وعدد من المقاتلين دعما للمرابطين في الجبهات، أشاد محافظ إب عبدالواحد صلاح، بتضحيات أحفاد في مواجهة العدوان. وأكد حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بالاهتمام بأحفاد بلال.

بدوره أكد وكيل المحافظ عبدالفتاح غلاب، أن القيادة الثورية تولي أحفاد بلال اهتمام خاص كونهم عانوا من التهميش والحرمان خلال العقود الماضية.. داعيا الجميع إلى الاستمرار في التحشيد والإسهام في بناء الوطن.

فيما أوضحت كلمة احفاد بلال، ألقاها وليد الآنسي، أن تسيير القافلة المواد الغذائية، يؤكد وقوف الجميع إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.

حضر الوقفة عضو مجلس الشورى جبران الرازحي ومدير مكتب الإرشاد أحمد الحمران.