المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم الإثنين، 20ديسمبر 2021م، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارات على العاصمة صنعاء ولا يزال التحليق مستمر.

وأكدت المصادر، أن طيران التحالف استهدف بشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بثلاث غارات. وأضافت، اشتعال نيران كثيفة في مدرج مطار صنعاء الدولي عقب استهدافه بغارات جوية ولا زال التحليق مستمر.

وأشارت الى اتساع غارات الطيران من مطار صنعاء الدولي إلى دار الرئاسة جنوب العاصمة ولا زال التحليق مستمر.

ويواصل تحالف العدوان بدعم أمريكي واسع تحديه للقوانين الدولية باستمراره واصراره على إستهداف الأعيان المدنية وسط تواطئ وصمت دولي مريب.

وكان قد جدد تحالف العدوان صباح اليوم الإثنين مزاعمه حول شرعية أهدافه للأعيان المدنية منها مطار صنعاء الدولي وأحياء سكنية وأعيان مدنية، متحدياً المجتمع الدولي وسط أمريكي واسع ومعلن.

غارات مستمرة

وكان استهدفت غارات العدوان أمس الأحد، بسلسلة غارات محيط جولة الجمنة شمال العاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان أن الغارات استهدفت ورشة صيانة لأحد المواطنين وسط الأحياء السكنية بالقرب من المستشفى السعودي الألماني بمديرية بني الحارث شمال العاصمة.

خروقات مستمرة اتفاق السويد

أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، اليوم الاثنين، رصد 137 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة والجاح.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت 35 خرقا بقصف مدفعي و66 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.