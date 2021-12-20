المشهد اليمني الأول

صنعاء الآن.. هذا ماطلبه تحالف العدوان من سكان العاصمة أعقبه دوي انفجارات بغارات للطيران “الأماكن المستهدفة ومصدر مسؤول يكشف حقيقة الهدف وطبيعته”

شن طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021م عدد من الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية عن شن طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي عدد من الغارات الجوية في محيط مطار صنعاء الدولي.

ويواصل تحالف العدوان بدعم أمريكي واسع تحديه للقوانين الدولية باستمراره واصراره على إستهداف الأعيان المدنية وسط تواطئ وصمت دولي مريب.

وكان قد جدد تحالف العدوان صباح اليوم الإثنين مزاعمه حول شرعية أهدافه للأعيان المدنية منها مطار صنعاء الدولي وأحياء سكنية وأعيان مدنية، متحدياً المجتمع الدولي وسط دعم أمريكي واسع ومعلن.

في المقابل أكد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل أن تحالف العدوان يتعمد الكذب والتضليل وتزييف الحقائق بشأن مطار صنعاء لتبرير استهدافه المستمر.

وأفاد في تصريح له بأن ادعاءات تحالف العدوان تهدف إلى إيقاف حركة المطار الملاحية والخدمات التي يقدمها لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية.

وقال إن “مايسوّق له العدوان هذه الأيام تمهيد لاستهداف ما تبقى من منشآت المطار بعد أخذ ضمانات من الأمم المتحدة بعدم استهدافه كونه منشأة مدنية تُحرّم القوانين والاتفاقيات الدولية استهدافه”.