المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، على مزاعم تحالف العدوان، ورد على الإتهامات بمنع استقبال رحلات الأمم المتحدة.

وقال حسين العزي في تغريد له بتويتر: لا صحة لمنع رحلات الأمم المتحدة عبر مطار صنعاء.

وأوضح أن كل ما في الامر أن عطلا في الأجهزة الملاحية، الذي استدعى ابلاغ الامم المتحدة والمنظمات بذلك حفاظا على سلامة العامة.

وأضاف العزي: وللاسف ماتزال دول العدوان تمنع وصول قطع الغيار اللازمة لاصلاح هذه الجزئية، مؤكداً العمل جاهدا على إصلاحه بقوله: نحن نعمل جاهدين ونبحث في أية بدائل ممكنة لإصلاح العطل.

استمرار قصف مطار صنعاء

وقصف طيران تحالف العدوان صالة استقبال مطار صنعاء الدولي قبل ساعة بثلاث غارات، واستهدفت بغارات آخرى دار الرئاسة.

وكان قد جدد تحالف العدوان صباح اليوم الإثنين مزاعمه حول شرعية أهدافه للأعيان المدنية منها مطار صنعاء الدولي وأحياء سكنية وأعيان مدنية، متحدياً المجتمع الدولي وسط أمريكي واسع ومعلن.

ويواصل تحالف العدوان بدعم أمريكي واسع تحديه للقوانين الدولية باستمراره واصراره على إستهداف الأعيان المدنية وسط تواطئ وصمت دولي مريب.