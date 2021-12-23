المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، عن شن طيران العدوان غارات عنيفة وسط العاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر، غارات شديدة الإنفجار تستهدف جنوب شرق العاصمة صنعاء وتحليق مازال مستمر.

وأكد شهود عيان أن غارات طيران العدوان استهدفت منطقة السبعين جنوب العاصمة صنعاء بثلاث غارات شديدة الإنفجار.

فيما أكد سكان محليون، تضرر عدة منازل سكنية بما في ذلك معظم عقود وزجاجات جامع الشعب الصالح سابقا جراء قصف الطيران العنيف الذي استهدف منطقة السبعين جنوب العاصمة صنعاء.

خروقات مستمرة لاتفاق السويد

أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الأربعاء، رصد 140 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت زحف في حيس تم إفشاله، واستحداث تحصينات قتالية بحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضا، غارة لطيران تجسسي على حيس، وتحليق 14 طائرة حربية في أجواء حيس والفازة، و 12 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس، و 65 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 484 قذيفة، و 46 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.