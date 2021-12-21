المشهد اليمني الأول

قال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل، إن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، استهدف اليوم وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية.

وأوضح جبل أن مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية.

وأكد وكيل الهيئة العامة للطيران أن تحالف العدوان بقيادة السعودية يهدف من خلال هذا الاستهداف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، متجاهلا كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغوا.

وأشار إلى أن دول تحالف العدوان استهدفت منذ اليوم الأول مطار صنعاء الدولي ومنعت دخول أجهزة ومنظومة الاتصالات الخاصة به واليوم استهدفت المطار بشكل مباشر.

وكان قد شن طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية غارات على المطار المدني زاعماً أنها أهداف عسكرية مشروعة.